Eine weitere Forderung: Die EU-Verordnung zum Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit auf dem Unionsmarkt müsse schnellstmöglich wirksam werden – ohne die Unternehmen mit noch mehr Bürokratie zu belasten. Denn der aktuell hohe Druck auf der Solarindustrie in Europa liegt laut sächsischem Energieministerium am massenhaften Import subventionierter Solarmodule aus China. Dieser wiederum resultiert demnach aus dem Importverbot von PV-Modulen aus Zwangsarbeit in die USA aus sowie starken finanziellen Anreize für Investitionen in den USA. In diesem Zusammenhang wiederum steht sicher auch die Forderung nach Prüfung der europäischen Förderkulissen wie ebenfalls in dem Programm festgehalten.