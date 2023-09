Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) fordert von der EU, Wettbewerbsgleichheit in der Solarindustrie herzustellen. Auf dem Ostdeutschen Energieforum sagte er im Gespräch mit MDR AKTUELL, das sei wichtig, damit auch Solarfirmen in Deutschland eine Chance hätten, mit ihren Produkten an den Weltmarkt zu kommen. Im Moment gebe es einen "Wirtschaftskrieg", in dem man mit normalen volkswirtschaftlichen Empfehlungen nicht weiterkomme.