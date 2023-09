Bei der EU ist das Thema zumindest angekommen. "Wir müssen in der Tat feststellen, dass viele der eigentlich für Amerika vorgesehenen Module jetzt auf den europäischen Markt kommen und zwar zu unsäglichen Bedingungen. Und das bedroht in Teilen auch unsere europäische Solarindustrie", sagte dem MDR Markus Pieper, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament und deren Mittelstandssprecher. Er spricht von einem Verstoß gegen jegliches Wettbewerbsrecht. "Insofern muss es in der allernächsten Zeit auch Antidumping-Zölle auf chinesische Solarmodule geben." Bei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei das Problem schon zur Chefsache gemacht worden, derzeit werde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet.

Eigene Solarindustrie für Deutschland?

Doch soll Deutschland überhaupt an einer eigenen Solarindustrie festhalten – oder einfach auf Module und Zellen aus China zu sehr niedrigen Preisen zurückgreifen? Für Ralph Gottschalg, Leiter des Fraunhofer-Centers für Silizium-Photovoltaik in Halle, ist die Sache klar: "Wir haben im letzten Winter gesehen, welche Auswirkungen politische Ereignisse auf unsere Versorgungssicherheit haben können, wenn wir uns auf ein einzelnes Land limitieren. Diese Fehler sollten wir in der Solartechnik mit China nicht wiederholen. Wir brauchen eine heimische Produktion um die Energiewende zu ermöglichen", sagte Gottschalg dem MDR. Es gebe zu viele Risiken bei Lieferketten und potentielle politische Probleme mit China.

Das Werk von Meyer Burger in Freiberg – eigentlich waren die Solarhersteller wieder im Aufwind. Bildrechte: IMAGO/Sylvio Dittrich Das sieht übrigens auch der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament Pieper ähnlich. Er verweist darauf, dass dann Industrien kaputt gemacht würden, "die hier im Vertrauen auf die Zukunft auch investiert haben. Und im Vertrauen auf die Zukunft heißt ja, dass wir einen Großteil unserer Energiesouveränität tatsächlich in Europa auch herstellen möchten." Würde sich Europa jetzt von chinesischen Modulen abhängig machen, dann sei weder dem Klimaschutz gedient, noch europäischer Wettbewerbsfähigkeit und auch nicht den Arbeitsplätzen in Europa. Zwar sei es gut, wenn Solarmodule billig seien, aber: "Irgendwo ist da die Grenze, da muss Europa sich wehren."

Experte lehnt Zölle auf Solarprodukte ab

Die von Pieper geforderten Anti-Dumping-Zölle auf chinesische Solarprodukte wie schon in den Jahren 2013 bis 2018 lehnt Gottschalg indes ab. Er sagte dem MDR, erneute EU-Strafzölle auf chinesische Solarprodukte oder ein Subventionswettlauf in der Produktion würden genauso kontraproduktiv sein wie beim letzten Versuch, heimische Produktion in den Jahren 2013 bis 2018 zu retten. "Damals stiegen die Kosten von PV-Strom, der Markt für PV (Photovoltaik, d. Red.) brach zusammen, große Teile der existierenden Produktion gingen verloren und Systeminstallationen waren stark rückläufig." Mit Strafzöllen würden derzeitig angekündigte Investitionen nicht stattfinden, die Lebensgrundlage existierender Hersteller vernichtet und Ausbauziele und somit die Energiewende würden nicht erreicht, so Gottschalg.

"Eine heimische Produktion wird es nicht geben, wenn es keinen Markt für die erzeugten Komponenten gibt, welche aufgrund höherer Produktionskosten etwas höherpreisig sein werden." Laut Gottschalg müsse Deutschland einen Markt für heimische Produktion schaffen durch beispielsweise eine steuerliche Bevorzugung des Endproduktes, also dem erzeugten Strom, wenn ein hoher Anteil heimischer Produkte verbaut wurde.

Solarbranche Thema bei Treffen im Harz