Ehrenamt in Krisenzeiten Wie es um die Telefonseelsorge steht

"Die eigene Lebenssituation spielt immer eine Rolle für die Haltung am Telefon und für das eigene Empfinden", sagt Pfarrerin Gundula Eichert, sie leitet die Telefonseelsorge Halle. Dort arbeiten derzeit 75 Frauen und Männer ehrenamtlich mit. "Mit der Corona-Pandemie sind unsere Mitarbeitenden natürlich verschieden umgegangen. Auch in diesem Herbst hat es eine Rolle gespielt, dass unsere Mitarbeitenden erhöhte Energiekosten, Rechnungen bekommen haben und mit ihren eigenen Ängsten umgehen mussten."

Das Ehrenamt phasenweise niedergelegt oder ganz aufgehört hat aber niemand. "Im Gegenteil, ich muss eigentlich sagen, dass unsere Mitarbeitenden gerade durch die Krise, die in unserer Gesellschaft herrscht, ein großes Verantwortungsgefühl am Telefon entwickelt haben und ein großes Bewusstsein, auch für unsere Anrufenden da zu sein."

Ähnliches beobachtet Christiane Sachse. Sie leitet die Telefonseelsorge Ost-Thüringen mit Sitz in Jena und Gera. Auch wenn die über 50 ehrenamtlich Mitarbeitenden dort selbst auch von den gesellschaftlichen Krisen betroffen seien, sei das Engagement weiterhin groß: "Zu Pandemiezeiten war unsere Dienstauslastung erheblich gestiegen. Und das war nicht nur, weil die Ehrenamtlichen dann mehr Zeit hatten, sondern weil einfach auch der Wunsch zu helfen oder diejenigen zu unterstützen, die noch stärker in Not geraten sind, dann offensichtlich noch stärker war. Das erlebe ich auch jetzt so, dass die Stimmung in unserem Team wirklich gut ist und dass die Motivation, den anderen was abzugeben und trotz dieser Krisen auch Zuversicht zu vermitteln, sehr präsent ist."