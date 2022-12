In Sachsen gibt es sechs Telefonseelsorgen. 1991 entstand zunächst im Landkreis Bautzen ein "Telefon des Vertrauens". Fünf Jahre später wurde die Einrichtung in den Bundesverband aufgenommen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nehmen von zwei Dienstwohnungen in Bautzen und Görlitz die Anrufe entgegen.

Ab 2023 will die Bautzener Stelle auch eine Chat-Seelsorge anbieten. Dann können Hilfesuchende auch online ihre Nöte anonym mit jemanden teilen. Wie am Telefon wird die Seelsorge 24 Stunden am Tag und an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung stehen.