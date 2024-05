12:40 Uhr | Putin: Russische Armee baut an "Pufferzone"

Die Eroberung der ukrainischen Stadt Charkiw ist nach Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin derzeit nicht geplant. Bei einer Pressekonferenz heute in China sagte er, die dort bauten vielmehr eine "Pufferzone" auf, die für mehr Sicherheit in Russland sorgen solle.

12:34 Uhr | Litauen liefert Drohnen und Munition

Litauen hat der Ukraine weitere Militärgüter geliefert. Es seien Drohnen, Munition, Anti-Drohnen-Ausrüstung sowie Generatoren und Klappbetten übergeben worden, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius heute mit. Das kleine baltische EU- und Nato-Land Litauen an der Ostsee nach eigenen Angaben seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 schon militärische Hilfe für etwa 616 Millionen Euro geleistet.

12:16 Uhr | Russland plant zweite Pipeline nach China

Russlands Präsident Wladimir Putin hat zum Ende seines Besuch in China noch mehr Energielieferungen angeboten. Russland ist wegen seines Kriegs gegen die Ukraine aufgrund westlicher Sanktionen gezwungen, neue Märkte für sein Erdpöl und sein Gas zu finden und will eine weitere Gaspipeline durch die Mongolei nach China bauen. Eine entsprechende Vereinbarung dazu sei in Arbeit, hieß es. Die neue Leitung soll demnach eine Kapazität von rund 50 Milliarden Kubikmetern pro Jahr haben, durch die bereits bestehende sind im vergangenen Jahr etwa 22,7 Milliarden Kubikmeter geströmt.

11:42 Uhr | Russische Kampfjets auf der Krim getroffen

Auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim sind nach Angaben des US-Satellitenunternehmens Maxar diese Woche drei russische Kampfflugzeuge und eine Treibstoffanlage bei einem ukrainischen Angriff zerstört worden: Es handle sich um zwei MiG-31-Kampfjets und einen Su-27-Kampfjet auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt Belbek nahe Sewastopol. Bildrechte: picture alliance/dpa/Planet Labs PBC/AP | Uncredited

10:35 Uhr | Baerbock fordert mehr Luftverteidigung

Außenministerin Annalena Baerbock hat wegen der russischen Angriffe auf die ostukrainische Großstadt Charkiw weitere internationale Unterstützung für die Ukraine bei der Luftverteidigung verlangt. Die Lage in Charkiw, aber auch an vielen anderen Orten in der Ukraine sei "hochdramatisch", sagte die Grünen-Politikerin heute vor einer Sitzung des Europarats in Straßburg. Sie forderte für die Ukraine auch mehr Waffen mit größerer Reichweite, denn Russland greife etwa Charkiw vom eigenen Territorium aus an.

10:05 Uhr | Ukraine intensiviert eigene Angriffe

Während der Offensive russischer Truppen in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine hat die Ukraine ihrerseits Angriffe auf russische Militär- und Energieanlagen auf der besetzten Krim und auch in einigen grenznäheren russischen Gebieten intensiviert.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Efrem Lukatsky Vergangene Nacht hat Russland nach eigenen Angaben mehr als hundert ukrainische Drohnen abgefangen. In der russischen Region Krasnodar wurde aber eine Öl-Raffinerie getroffen.



In der russisch besetzten Stadt Donezk sollen vier Frauen durch ukrainischen Beschuss getötet worden sein und im grenznahen Dorf Oktjabrsky in der russischen Region Belgorod eine Mutter und ihr vier Jahre alter Sohn. Weiter hieß es nach den russischen Angaben, dass im ebenfalls grenznahen Bessonowka nach einem Drohnenangriff ein Brand an einer Tankstelle ausgebrochen sei.

Die Ukraine hat derweil nach eigenen Angaben alle 20 in der Nacht von Russland abgeschossenen Drohnen unschädlich gemacht, in den Regionen Charkiw, Poltawa, Winnyzja, Odessa und Mykolajiw. In Charkiw sei es zu vier Explosionen gekommen, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow. Ein Feuer sei ausgebrochen. Laut Regionalgouverneur Oleh Synjehubow wurden fünf Gebäude beschädigt, darunter ein Verwaltungsgebäude.

09:38 Uhr | Russen und Ukrainer in Deutschland