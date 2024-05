Nach dem Fund einer Cannabisplantage am Mittwoch in Halberstadt (Landkreis Harz) sitzt der mutmaßliche Betreiber in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit. Demnach wird der 38-Jährige verdächtigt, in einem Lagerhaus in Halberstadt eine Cannabisplantage betrieben zu haben. Die Polizei sei durch Zeugen auf die Situation aufmerksam gemacht worden.