Auch in Magdeburg haben viele Anrufende Existenzängste

Ulrike Hänel ist schon seit 16 Jahren bei der Telefonseelsorge für die Menschen am anderen Ende des Hörers da. Die 79-Jährige hört in den Gesprächen neben der Einsamkeit besonders die Sorge über die steigenden Preise der Lebensmittel. "Die sagen, ich kann mir einen Pullover anziehen, das geht, aber ich kann kein Holz essen, wenn ich nichts zu essen habe", sagt Hänel.

Bei der Telefonseelsorge spricht Ulrike Hänel sowohl mit Rentnern und Rentnerinnen als auch mit Studierenden. Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas Die sagen, ich kann mir einen Pullover anziehen, das geht, aber ich kann kein Holz essen, wenn ich nichts zu essen habe. Ulrike Hänel Telefonseelsorgerin

Anette Carstens leitet die Telefonseelsorge in Magdeburg. Sie berichtet von ähnlichen Erfahrungen. Auch in Magdeburg konzentrierten sich die Themen bei der Telefonseelsorge wegen der Kostenexplosion und Corona stärker auf die Existenzangst. "Bei den Existenzängsten rufen viele an, die bislang gerade so über die Runden kamen. Und überall die Fragen: Wie wird es? Werden wir das schaffen? Was, wenn nicht?", sagte Carstens. "Es gibt auch eine große Scham, sich bei den Bürgerbüros zu melden. Wir sind ja jetzt erst in der Vorstufe, ich befürchte, dass es eine härtere Realität wird, wenn im großen Umfang die Heizkostenabrechnungen raus sind."

Einsamkeit ist Dauerthema

Neben vielen Älteren rufen laut Carstens auch Studenten an. In der letzten Zeit gebe es außerdem mehr Anrufer mit depressiven Anzeichen. Einsamkeit und Beziehungsprobleme seien bei der Seelsorge immer Thema. Laut Carstens hatten 2014 in Magdeburg etwa 13 Prozent der Anrufe Einsamkeit zum Thema. 2021 waren es schon 25 Prozent.

Einsamkeit ist ein Thema, das Anrufende in der Telefonseelsorge häufig ansprechen. Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

In der Telefonseelsorge in Dessau kommt das Thema Einsamkeit am häufigsten vor, sagte deren Leiter Andreas Krov-Raak. "Nummer eins ist das Thema Einsamkeit, die Leute rufen uns nicht nur einmal, sondern immer wieder an", sagt Krov-Raak. Nummer zwei seien psychische Krankheiten. Die Telefonseelsorge sei oft auch ein Wartezimmer, um die Zeit bis zu einer Behandlung zu überbrücken. Partnerschafts- und Beziehungsprobleme seien das Thema Nummer drei. Die Themen Energiekrise und Inflation nehmen ebenfalls einen breiten Raum ein.

Dessau: teilweise schlecht erreichbar wegen zu vielen Anrufen

Mehr Anrufer geht gar nicht, wir telefonieren 24 Stunden durch. Mehr Bedarf existiert, aber wir können nicht mehr Gespräche annehmen. Andreas Krov-Raak Leiter Telefonseelsorge Dessau