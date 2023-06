Das könnte vor allem für die Linke vor der Landtagswahl in Thüringen gefährlich werden. Hier gilt es im nächsten Jahr einen Ministerpräsidenten zu verteidigen. Die Linke verliert seit Jahren an Zustimmung im Osten, wo sie immer stark war. Viele Mitglieder an der Basis fühlen sich zudem von den Entscheidungen in der Parteispitze nicht mehr mitgenommen. Es rumort in der Partei.