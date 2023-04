Es war um die Stunde zehn der 3. Tagung des 8. Landesparteitags der Thüringer Linkspartei, als im Volkshaus Sömmerda dann doch die Planwirtschaft ausgerufen wurde. Ursache war, wie so oft in der Geschichte, der Mangel. In diesem Fall konkret der Mangel an Bockwürsten. Am Abend eines langen Debattentages hatte die Küche im Volkshaus nur noch 40 Würste nebst Brötchen und Senf bereit - im Saal waren aber über 100 hungrige Delegierte. Für die übrigen wollte das Küchen-Kollektiv Pizza bestellen: "Eine Familienpizza pro zehn Delegierte", rief ein fröhlicher Jung-Linker vom Orga-Team am Mikrofon, "Planwirtschaft! Jeder nach seinen Bedürfnissen!"