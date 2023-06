Neue Ideen gesucht

Sachsen-Anhalts Politik und Verwaltung befinden sich in einer Dauerherausforderung, die an Problemschärfe eher zunehmen wird. Themen wie Demografie, Gesundheits- und Pflegkosten, Klimawandelfolgen, Lehrermangel oder Digitalisierung machen es nötig, sich schneller als gedacht von bislang Bewährtem zu trennen, vor allem auch in der Verwaltung. Wenn derzeit in Sachsen-Anhalt über ein halbes Jahr auf den Bescheid für ein Wohngeldantrag gewartet werden muss, dann kann das nur als bürgerfern beschrieben werden. Es sind also nicht selten Alltagserfahrungen, die Menschen am Funktionieren der Demokratie zweifeln lassen.

Probleme bleiben akut

Da es derzeit keine einfachen Lösungen für die Großprobleme in Sachsen-Anhalt gibt, werden sie erstmal politisch beschwiegen. Inzwischen fallen Züge aus, weil es an Personal in Stellwerken fehlt und es regt niemanden auf, weil wir ahnen, dass dies erst der Beginn einer großen Veränderung ist. Gaststätten verlängern die Schließzeiten, vielleicht wird ja die Selbstbedienung wieder ein größeres Thema werden.