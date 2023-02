In Berlin hat die Großkundgebung unter dem Motto "Aufstand für den Frieden" der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer begonnen. Nach Polizeiangaben versammelten sich am Samstagnachmittag rund 10.000 Menschen vor dem Brandenburger Tor, etwa so viele wie angemeldet.



Unter den Teilnehmern sind Twitter-Berichten zufolge auch Vertreter aus dem rechtsextremen Spektrum. So wurde der Holocaust-Leugner Nikolai Nerling fotografiert.