Ein Jahr Corona Von optimistisch bis pessimistisch: Wie sich Meinung und Stimmung im Lauf der Krise verändert haben

Vor einem Jahr breitete sich Corona in Deutschland aus. Wie hat das Virus die Stimmung in Mitteldeutschland verändert? Wie geht es den Menschen heute, wie ging es ihnen vor einem Jahr - psychisch, aber auch finanziell? Und was haben 12 Monate Krisenmanagement der Regierung mit dem Vertrauen der Bevölkerung in die Politik gemacht? Bei MDRfragt haben wir Vergleichsdaten aus unseren Corona-Befragungen zusammengetragen und für Sie aufbereitet.