Es ist ein bizarres Reich, gut zwanzig Meter unterhalb des Parukarska-Parks. Die Gänge sind mehr als zweieinhalb Kilometer lang, schmal und weißgetüncht. An Wänden und Decken winden sich Rohre und Kabel entlang. Das Licht ist trüb. Graue Stahltüren führen in leere Zimmer, in Waschsäle und Toilettenanlagen, die noch nie jemand benutzt hat. In einem riesigen Raum stehen zwei sechzig Jahre alte Schiffsdiesel, die für die Belüftung des unterirdischen Reiches sorgen. Die Motoren dröhnen. Es riecht nach Öl. Jeden Tag muss sich Nedved um die beiden betagten Ungetüme kümmern: "Ich muss immer wieder die Motoren durchdrehen, damit die Kolben sich nicht festfressen." Ansonsten wechselt er defekte Glühbirnen aus, prüft Leitungen und Steckdosen und hält alles sauber. Denn der Atombunker soll auch dreißig Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges jederzeit einsatzbereit sein. Genau das ist die Aufgabe des Hausmeisters. Und tatsächlich könnte die Anlage binnen weniger Stunden in Betrieb genommen werden. Nedved weist auf eine Stahltür, die in einen langen Gang führt: "Im Ernstfall wird nur das Dichtungsgummi in die Tür gespannt und dann mache ich die Tür zu."