The Dark Side of the Sun Montenegro wird schon lange als Kulisse für internationale Filmproduktionen genutzt. 1988 reiste der damals noch ziemlich unbekannte Brad Pitt zu Dreharbeiten nach Montenegro. Der 26-jährige Schauspieler übernahm eine Hauptrolle in dem Film "The Dark Side of the Sun" (Regie: Bozidar Nikolic). Pitts Gage soll angeblich nur 1.500 Dollar betragen haben. (Im Bild: Brad Pitt 1993) Bildrechte: imago/United Archives