Weitere Expedition zum Ostseegrund Polen: Steht die Hebung des Bernsteinzimmers bevor?

Die Nachricht schlug im Herbst wie eine Bombe ein: Hobbytaucher hatten am Ostseegrund vor Polens Küste ein Schiffswrack entdeckt, in dem sich das legendäre Bernsteinzimmer befinden könnte. Die Indizien dafür waren so stark, dass sich die Schiffahrtsbehörde eingeschaltet hat und den Meeresgrund nun mit Tauchrobotern absuchen ließ. Die Ergebnisse sind so vielversprechend, dass im Frühling eine weitere Expedition geplant ist - dann sollen wieder Menschen zum Wrack hinabsteigen, für die es momentan in der Ostsee zu kalt ist.