Das Interesse der Taucher begann in den 1990er-Jahren, als im deutschen Fernsehen Bilder von der "Goya" gesendet worden waren. In der Reportage waren menschliche Knochen in riesigen Mengen zu sehen. Das hat viel Empörung in der Öffentlichkeit ausgelöst, nach dem Motto: "Wer und mit welcher Erlaubnis taucht dort?" Einige wollen dort hinabtauchen, andere wollen die Sicherheit haben, dass die Mitglieder ihrer Familie in Frieden ruhen. Auf Initiative der deutschen Botschaft wurden Maßnahmen ergriffen, um die Wracks zu schützen. So wurden die Verbote eingeführt und seitdem gelten die Schiffe als Kriegsgräber. In der Praxis ist es fast unmöglich eine Genehmigung zu bekommen.