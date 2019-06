Anfangs ist die Idee des US-amerikanischen Senders HBO und des britischen Partners Sky, eine Fernsehserie über die Nuklearkatastrophe von Tschornobyl zu entwickeln, in der Ukraine durchaus mit Skepsis wahrgenommen worden. Schließlich gehört der Super-GAU von 1986 zu den wenigen Themen, mit denen das flächenmäßig zweitgrößte Land Europas im Ausland assoziiert wird. Das ist nicht allen in Kiew und Umgebung recht. Dennoch waren der internationale Erfolg der fünfteiligen Serie, erstmals ausgestrahlt vom 6. Mai bis 3. Juni, sowie die ebenfalls sehr positiven Reaktionen innerhalb der Ukraine so groß, dass 1+1, der zu den wichtigsten privaten Fernsehsendern des Landes gehört, "Chernobyl" schnell ins Ukrainische übersetzte und die Serie nun zwischen dem 18. und dem 20. Juni für ein großes Publikum im Free TV zeigt.

Dafür wird massiv mit A-Promis des ukrainischen Showgeschäfts geworben. "Die HBO-Serie hat mich begeistert. Die Macher haben die tatsächliche Geschichte der Katastrophe gezeigt. Das ist die Geschichte, die wir alle kennen sollten“, sagt etwa Star-Moderatorin Kateryna Ossadtscha, quasi die ukrainische Barbara Schöneberger.



"Die Serie gehört völlig zu Recht zu den erfolgreichsten überhaupt", meint Sänger Taras Topolja von der Rockband "Antityla". Zwar fanden die meisten Dreharbeiten in Litauen statt, doch immerhin fast 30 Prozent des Filmmaterials wurden in der Ukraine selbst gedreht. Prominent mitgewirkt hat dabei die in der Branche international bekannte ukrainische Produktionsfirma Radioaktive Film, die auch schon an Musikvideos von Weltstars wie Coldplay oder Twenty One Pilots beteiligt war.