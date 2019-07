Journalist David Černý von der Webseite "Miluju Prahu" ("Ich liebe Prag") steht vor einer Metzgerei in der Prager Altstadt, die dicht gemacht hat. Das Schaufenster ist mit Papier zugeklebt: "Diese Metzgerei ist ein Symbol dafür, was gerade in dieser Stadt passiert ist", sagt Černý. Im Prager Zentrum sei kein normales Leben mehr möglich. Für die Einheimischen gebe es keine Geschäfte des täglichen Bedarfs mehr.

Absinth-Shop statt Metzgerei

"Die Metzgerei ist Weihnachten geschlossen worden – nach 50 Jahren. Jetzt wird hier wohl etwas entstehen, was wir in der Altstadt schon reichlich haben", sagt Černý, der schon sein ganzes Leben in der Altstadt lebt. Er ist hier geboren. Černý schaut sich in der "Na Perštýně"­-Straße um und zählt auf, was er sieht: "Es gibt ein Casino, eine Beef Bar, eine Wechselstube, ein Souvenir-Shop, weiter hinten sind noch ein Absinth-Shop und noch eine weitere Wechselstube."



Schuld ist Černýs Meinung nach die Internetplattform Airbnb, auf der Prager verstärkt Unterkünfte für Touristen anbieten und damit auch das Leben in der Innenstadt immer stärker verändern. Die letzte Metzgerei in der Innenstadt hat Weihnachten dicht gemacht. Bildrechte: Helena Sulcova/MDR

Rollkoffer holpern übers Kopfsteinpflaster

"Für viele lohnt es sich, die eigene Wohnung für Touristen anzubieten. Sie bekommen damit für ihre Wohnung das Drei- bis Vierfache einer gewöhnlichen Monatsmiete", erzählt Černý. Wir gehen weiter in die Michalská Straße, hier wohnt der Journalist. Insgesamt vier Wohnungen gibt es in seinem Haus, David ist der letzte Alteingesessene. "Die Wohnung unter mir wird über Airbnb vermietet, eine andere soll demnächst auf der Plattform angeboten werden, eine dritte Wohnung steht leer." David sagt, seine Straße sei inzwischen wie ein Hotel. Jeden Samstag wird neue Bettwäsche geliefert, hört man Heerscharen von Koffern über das alte Kopfsteinpflaster rollen. Das Business boomt. Journalist David Černý will sich aus Altstadt nicht vertreiben lassen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wohnungen sind unbezahlbar