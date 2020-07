Was war passiert? In den letzten Wochen war die Zahl der Ansteckungen in Serbien mit dem Coronavirus dramatisch gestiegen.

In ihrem offenen Brief werfen die Ärzte der Regierung von Präsident Aleksandar Vučić vor, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu abrupt und vorschnell gelockert zu haben. Im Ausnahmezustand, den Vučić Mitte März verhängt hatte, hatten strikte Ausgangssperren gegolten. Mit deren Aufhebung Anfang Mai war jedoch plötzlich alles wieder erlaubt, bis zu Fußballspielen vor 18 000 Zuschauern und Partys in Nachtclubs. Am 21. Juni fanden außerdem Parlamentswahlen statt, die die SNS-Partei von Vučić haushoch gewann und denen Wahlkampfveranstaltungen vorausgegangen waren.