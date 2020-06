In vielen deutschen Schlachthöfen herrschen erschreckende Zustände. Das ist schon lange bekannt. Das Problem: In den großen Schlachthöfen schuften vor allem Arbeitskräften aus Osteuropa, die wenig verdienen und in engen und muffigen Unterkünften zusammmengepfercht sind. Viele der Arbeiter sind am Corona-Virus erkrankt.

In Polen ist die Situation eine gänzlich andere. Das Problem, das in Deutschland derzeit für so viel Aufregung sorgt, stellt sich in unserem Nachbarland so nicht. Doch im Zuge der Corona-Krise sah sich das Warschauer Landwirtschaftsministerium kürzlich doch zum Handeln veranlasst. Um die Corona-Pandemie zu bekämpfen setzt Polen fortan darauf, dass Bauern ihr Vieh nicht in Schlachthöfen schlachten lassen, sondern es selbst zerlegen.