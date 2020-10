Dass unsere Nachbarn die Hilfe schon bald bitter nötig haben könnten, belegt ein Blick in die Corona-Statistik. Auf 100.000 Einwohner kommen in Tschechien 660,8 Covid-Infizierte - in Deutschland ist die Zahl mit 59,6 mehr als zehn Mal niedriger. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen steuert auf die 10.000 zu. Fast 85.000 Menschen kämpfen derzeit mit einer Coronavirus-Infektion, fast 3.000 von ihnen liegen in einem Krankenhaus. Ministerpräsident Andrej Babiš bezeichnete die derzeitigen Corona-Zahlen als "katastophal". Seine Regierung befürchtet, dass die regulären Kliniken bald an ihre Grenzen stoßen - das Militär wird daher in Prag ab Sonnabend ein Feldkrankenhaus mit 500 Betten errichten.