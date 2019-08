Selenskyj, ein Schauspieler ohne politische Erfahrung, übernimmt ein Land, das seit fünf Jahren durch die russische Annexion der Krim-Halbinsel, den Krieg im Donbass sowie die miserable Wirtschaftslage erschüttert wird. Die Erwartungen an den 41-Jährigen sind groß.

Nach 100 Tagen: Gibt's da was zu lachen?

In der Wirtschaft setzt die Selenskyj-Partei auf Liberalisierung und versprach im Wahlkampf Digitalisierungsoffensive nach dem Vorbild Estlands: Viele Behördengänge oder das Ausfüllen der Steuererklärung sollen künftig über das Internet möglich sein.

Eine seiner ersten Amthandlungen war ein Besuch an der Front in Stanyzja Luhanska.

Alle Präsidentschaftskandidaten hatten vor der Wahl versprochen, den Krieg im Donbass zu beenden. Realistischer dagegen wäre zunächst ein stabiler Waffenstillstand. Einen Schritt in diese Richtung hat Selenskyj bereits gemacht und veranlasste den Truppenabzug aus Stanyzja Luhanska. Damit erfüllt die Ukraine erstmals seit 2016 einen Punkt aus dem Minsker Abkommen. Außerdem wird zurzeit über einen kleinen Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland verhandelt, der bereits in den kommenden Tagen stattfinden könnte.

In Sachen Digitalisierung stehen die Erfolgsaussichten nicht schlecht, da die Ukraine in den letzten Jahren bereits große Fortschritte auf diesem Gebiet gemacht hat. Das sogenannte "elektronische Schlangestehen" bei der Beantragung von Dokumenten ist inzwischen auch in der Provinz zur Normalität geworden. Selenskyj könnte auch hier bald mit einem Erfolg punkten.