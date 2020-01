Das Staatsoberhaupt hat in Kroatien vor allem zeremonielle Befugnisse; die Regierungsgeschäfte werden vom Ministerpräsidenten geführt. Die Niederlage von Grabar-Kitarovic gilt aber als Alarmsignal für den amtierenden konservativen Ministerpräsidenten Andrej Plenkovic, dem in diesem Jahr noch eine Parlamentswahl bevorsteht.



Seine Partei HDZ hatte im die abgewählte Präsidentin Grabar-Kitarovic offiziell unterstützt. Grabar-Kitarovic war bis zu ihrem Amtsantritt 2015 selbst in der HDZ - kroatische Präsidenten müssen ihre Parteimitgliedschaft allerdings ablegen.



Kroatien ist seit 2013 in der Europäischen Union und ist damit deren jüngstes Mitglied. Seit dem Jahreswechsel hat das Land den EU-Ratsvorsitz inne.