Trotzdem werden wahrscheinlich weder Russland noch die Ukraine einen endgültigen militärischen Sieg davontragen. Und so stehen zwei Dinge weitgehend fest: Weil jeder Krieg vor allem eine Frage von Ressourcen ist, wird irgendwann – an welcher Linie auch immer – der Moment erreicht sein, in dem beide Seiten nicht mehr bedeutend vorankommen können. Dann kann es vorerst einen Waffenstillstand geben – oder einen nicht unbedingt ausverhandelten, aber dennoch einen waffenstillstandsähnlichen Zustand.

Gleichzeitig ist es nahezu ausgeschlossen, dass eine Übereinkunft jemals über einen bloßen Waffenstillstand hinausgehen wird. Sowohl die ukrainische als auch die russische Verfassung erheben aktuell Anspruch auf die gleichen fünf ukrainischen Regionen sowie die Stadt Sewastopol, die in beiden einen besonderen Status hat. Die Ukraine wird diese Gebiete nie offiziell als russisch anerkennen. Russland würde den Anspruch auf sie dagegen selbst in der Zeit nach Putin nur mit großen Hürden wieder aus seiner Verfassung entfernen können. So wird es wahrscheinlich auch keine grundsätzliche Einigung zum Status der besetzten Gebiete geben.

Doch wenn eine Art Waffenstillstand ohnehin fast unausweichlich ist, so könnte man fragen: Warum dann nicht jetzt? Ist es nicht einen Versuch wert, so schon jetzt Zehntausende Menschenleben zu retten? Abgesehen davon, dass die Ukraine mit dem "Einfrieren" des Donbass-Krieges eine denkbar schlechte Erfahrung gemacht hat und man die verheerende Menschenrechtslage in den besetzten Territorien nicht einfach ausblenden kann: Diese Fragen sollte man an Moskau und nicht an Kiew richten. Denn Russland ist der Angreifer und könnte den Krieg jederzeit beenden, doch dort ist kein politischer Wille dafür zu erkennen: Allein im Vergleich zum Kriegsjahr 2023 hat Russland sein Militärbudget für das laufende Jahr um 70 Prozent erhöht und rechnet in seinen strategischen Haushaltsplanungen mindestens mit der Finanzierung von zwei weiteren Kriegsjahren. Außerdem glaubt man im Kreml fest daran, angesichts bröckelnder US-Hilfen am längeren Hebel zu sitzen.