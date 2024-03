Für Xhaferi kommt das nicht in Frage – nicht nur, weil er selbst ethnischer Albaner ist, sondern auch, weil er sich weitgehend mit den Forderungen der Aufständischen identifizieren kann. Er legt die Uniform ab und schließt sich der Rebellenarmee UÇK an. Es ist das Ende einer Offizierslaufbahn, die noch im ehemaligen Jugoslawien begann – mit einem Abschluss an der Militärakademie in Belgrad.

