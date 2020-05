Anton Echert kommt nicht zur Ruhe, auch wenn er mit 60 Jahren schon im rumänischen Rentenalter ist. Seit vielen Jahren pendelt er nach Kutzleben – zu einem der größten Spargelanbauer Thüringens, um sich ein rumänisches Jahresgehalt dazuzuverdienen. Über 80 Landsleute hat er auftreiben können, mit zur Spargelernte nach Deutschland zu kommen, trotz der Gefahr, sich mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken. Doch Echert ist äußerst zufrieden mit dem Hof, die Hygienebedingungen stimmten, die Abstandsregeln würden eingehalten. Zwei Arbeiter teilten sich diesmal ein Zimmer, im vorigen Jahr waren es "noch vier oder gar sieben pro Raum".

Überraschende Insolvenz in Eigenregie

Anton Echert (rechts) mit einem Kollegen vor dem Abflug in Rumänien. Bildrechte: MDR/Ede Barabasi Der Spargelhof steht seit Wochen im Fokus der Medien. MDR AKTUELL begleitete die Erntehelfer von Rumänien bis zum Spargelfeld in Thüringen. Echert sagt: "Wir glaubten, dass der Spargelhof in der Corona-Krise ein Vorzeigemodell ist."



Umso überraschter war er, als der Hof kürzlich Insolvenz in Eigenregie anmelden musste, um eine Zahlungsunfähigkeit abzuwenden.

Die Sonderregelungen in der Coronakrise haben die Rücklagen der Firma empfindlich schmelzen lassen. Für Echert und sein Team ein ungewohntes Insolvenzverfahren, das sie von zuhause nicht kennen. Die Gehälter werden von einer Bank vorgestreckt, die Arbeitsagentur prüft, ob damit auch ein Großteil der Jobs auf dem Hof erhalten bleibt. Die komplizierten juristischen Vorgänge verunsichern Echert und sein Team: "Wir haben Angst, dass wir womöglich weniger verdienen oder am Schluss ganz und gar leer ausgehen."

Jeder Zweite in Schlachtbetrieben aus Osteuropa

Für Schlagzeilen sorgte zuletzt nicht nur der Spargelhof in Kutzleben. In dieser Woche protestierten im nordrhein-westfälischen Bornheim rumänische Erntehelfer. Sie forderten ihren versprochenen Lohn ein, nachdem ihr Spargelhof pleitegegangen war. In sozialen Netzwerken machten Videos die Runde, in denen rumänische Landsleute über zu enge Unterkünfte oder fehlende Hygienestandards in Deutschland klagen.



Osteuropäische Arbeitnehmer verrichten seit Jahren die Knochenarbeit in der Ermährungsbranche. Wenn sie ausfallen, droht die Produktion ins Wanken zu geraten. Allein in der deutschen Landwirtschaft kommt jeder dritte Arbeitsnehmer aus Osteuropa, in den Schlachtbetrieben ist es jeder zweite. Beratungsstellen von Gewerkschaften oder Bundesländern – ganz gleich, ob in Erfurt, Halle oder Dortmund – kritisieren seit Jahren eindringlich die prekären Arbeits- und Wohnbedingungen, denen viele Arbeitskräfte aus Osteuroa ausgesetzt sind. Das wäre wohl auch noch Jahre so weiter gegangen. Doch jetzt, wo Schlachtbetriebe zu Corona-Hotspots werden, wo Landkreise wegen der Neu-Infektionen die Ausgangssperren verlängern mussten, hat das Bundeskabinett längst überfällige Reformen angestoßen.

Große Fleischfabriken sollen direkt einstellen