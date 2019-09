In den vergangenen 15 Monaten sind in Polen drei Kampfflugzeuge abgestürzt. Bei den Unfall-Maschinen handelte es sich um MIG-29 aus sowjetischer Produktion. Nur ein Pilot überlebte. Solange die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind, unterliegen die Piloten der polnischen Luftwaffe der Schweigepflicht. Doch Experten und Ex-Piloten äußern sich frei. Sie sprechen vom maroden Zustand der Flugzeuge, über fehlende Ersatzteile und nachlässige Wartungen.

Vor den Parlamentswahlen am 13. Oktober will die regierende PiS-Partei (Recht und Gerechtigkeit) von diesem unbequemen Thema ablenken. Stattdessen organisiert sie lieber Militärparaden und präsentiert Fernsehbilder, auf denen die Regierung milliardenschwere Deals mit Rüstungskonzernen unterzeichnet. Das soll zeigen, dass zumindest die Zukunft der 100.000 Soldaten zählenden Armee in guten Händen liegt. Kurz vor den Wahlen will die Regierung Details des größten Modernisierungsplans für die Streitkräfte seit 30 Jahren verkünden. Ansätze sind schon bekannt: Bis 2035 sollen die Verteidigungsausgaben von aktuell zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) auf 2,5 Prozent steigen.