Wenn Juri Grischan über die Probleme seiner Stadt spricht, braucht er einen langen Atem: chronischer Geldmangel, sinkende Einwohnerzahlen, marode Infrastruktur, fehlende Perspektiven. All die Probleme konnte auch er als Bürgermeister von Magadan in den vergangenen fünf Jahren nicht lösen. Und kaum jemand kann derzeit wohl besser nachvollziehen, warum die Stadt an der russischen Pazifikküste seit Wochen für ihn keinen Nachfolger findet. "Man muss schon verrückt sein, um eine solche Stelle anzunehmen", sagt Grischan, der sich mit 63 Jahren am liebsten zur Ruhe setzen würde.

Ende Oktober verstrich die erste Bewerbungsfrist, ohne dass sich auch nur ein einziger Kandidat um den Posten des Bürgermeisters beworben hätte. In Magadan wird der Bürgermeister, wie in vielen kleineren Städten, von den Stadtabgeordneten gewählt. Das lokale Parlament beschloss, die Frist für die Kandidaten bis Dezember zu verlängern. Juri Grischan, der Bürgermeister von Magadan Bildrechte: www.instagram.com/p/CHRM8jDjraY/

Tatsächlich wirkt die Stadt Magadan selbst im Vergleich zu anderen russischen Provinzstädten wenig anziehend. Einst ließ Sowjetherrscher Stalin Tausende Gefangene in die entlegene Gegend deportieren. Sie stampften eine Stadt aus dem Boden, um die reichen Goldvorkommen der Region zu erschließen. In späteren Sowjetjahren lockten die staatlichen Betriebe Arbeiter aus dem ganzen Land mit üppigen Löhnen. Heute geht nicht mehr viel in der Stadt. Seit dem Ende der UdSSR kehrten etwa 40 Prozent der einst 150.000 Einwohner der Stadt den Rücken. Zwar locken im Fischfang und im Bergbau noch immer vergleichsweise hohe Löhne von umgerechnet etwa 1.500 Euro Saisonarbeiter aus dem ganzen Land an, doch die Einheimischen träumen oft nur noch vom Umzug "aufs Festland", wie der europäische Teil Russlands in Magadan genannt wird, weil sie das ärmliche Leben satt haben. Von den hohen Verdiensten der Saisonarbeiter bleibt nämlich kaum etwas in der Stadt hängen. Denn die gut bezahlten Arbeitskräfte von Außerhalb ernähren mit dem verdienten Geld ihre Familien daheim. Magadan: Einst prosperierende Industriestadt, heute eine Kommune mit Problemen. Bildrechte: imago/imagebroker

Bürgermeister als Sündenböcke

Allein die immensen Probleme der Stadt reichen aus, um selbst regierungstreue Politiker von einer Bürgermeister-Kandidatur abzuschrecken. Und das, obwohl das offizielle Einkommen des Magadaner Bürgermeister für russische Verhältnisse sehr üppig ausfällt: umgerechnet 64.000 Euro Jahresverdienst in einem Land mit monatlichen Durchschnittslöhnen von umgerechnet 600 Euro. Laut Grischan hat die Zurückhaltung der potenziellen Bewerber aber noch andere Gründe. Das Haushaltsbudget von Magadan ist chronisch im Defizit. Ein Teil des Geldes kommt aus Moskau. "Es ist alles sehr hart, die Verantwortung ist riesig", sagt Grischan.

Im Klartext: Bürgermeister können jederzeit Probleme Kontrolleuren aus Moskau bekommen. Denn in Russland tobt mittlerweile schon seit einigen Jahren ein öffentlichkeitswirksamer Kampf gegen Korruption, bei dem es vor allem kleineren Beamten, Bürgermeistern und Regionalgouverneuren an den Kragen geht. Sie sind mittlerweile zum schwächsten Glied in einem System geworden, das auf allen Ebenen mit einem massiven Korruptions-Problem zu kämpfen hat. Iwan Klein: Gegen den Bürgermeister der sibirischen Stadt Tomsk wird wegen Korruption ermittelt. Bildrechte: imago/ITAR-TASS

Erst vor wenigen Wochen wurde in der sibirischen 500.000-Einwohner-Stadt Tomsk mit Iwan Klein bereits der dritte Bürgermeister in Folge wegen des Verdachts auf Korruption verhaftet. Im vergangenen Jahr geriet die Großstadt Miass im Südural in die Schlagzeilen, nachdem sich dort keine Bewerber für den Bürgermeisterposten fanden. Davor sind seit der Jahrtausendwende mindestens drei Stadtoberhäupter ins Gefängnis gewandert, wegen Amtsmissbrauchs und Korruptionsvorwürfen. Längst hat sich in Russland die Gewissheit durchgesetzt, dass Korruption das politische System überhaupt erst am Laufen hält.

Bürokratie als Sicherheitsrisiko

"Vor allem in der Provinz ist es ein Problem, geeignete Kandidaten zu finden", sagt der Moskauer Politikberater Jewgenij Mintschenko. "Niemand möchte im Gefängnis landen". Die Sicherheitsorgane könnten angesichts der überbordenden Bürokratie und Vorschriften fast jedem Bürgermeister Dienstvergehen oder Veruntreuung von Mitteln vorwerfen. Die richtig dicken Fische im Umfeld des Präsidenten bleiben bei diesem Kampf hingegen unbehelligt.