In den staatlichen Medien spielte deswegen nicht so sehr der Ausgang selbst eine Rolle, sondern die Demonstration der vermeintlich chaotischen Umstände der Wahl in den USA. Noch am Wahltag überschlugen sich kremlnahe Kommentatoren mit Einschätzungen dazu, wie intransparent die US-Wahl sei. Jede kleine Unregelmäßigkeit schaffte es in die staatlichen Medien. Jeder für den oberflächlichen Beobachter eigenartig wirkende Sprung bei der Stimmenzählung wurde lang und breit diskutiert. Immer mit dem Blick auf die Kritik seitens des Westens auf die undemokratischen Verhältnisse in Russland selbst. "Neither Free nor fair", sei die Wahl in den USA, also weder frei noch fair, schrieb Margarita Simonjan, die Chefin des staatlichen Auslandssenders RT, der vielen als Sprachrohr staatlicher Propaganda gilt, an ihre knapp 100.000 Follower im Messengerdienst Telegram.