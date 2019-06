Er ist Politiker und Unternehmer in einem und dieser Interessenkonflikt in seiner Doppelrolle wird ihm möglicherweise nun doch zum Verhängnis. Am Donnerstagabend wurde ein zweiter Untersuchungsbericht der Europäischen Kommission veröffentlicht. Die Ergebnisse des Papiers sind gleich die zweite schlechte Meldung für den sonst so erfolgsverwöhnten tschechischen Unternehmer. Der Vorwurf: Auch das Landwirtschaftsministerium habe EU-Agrarsubventionen in Millionenhöhe zu Unrecht erhalten. Bereits am vergangen Wochenende kam der erste Brief aus Brüssel nach Prag mit einer klaren Botschaft. Regierungschef Andrej Babiš befinde sich in einem Interessenskonflikt, denn er sei immer noch der eigentliche Chef der Agrofert Holding, eines der größten Unternehmen im Land. Als Regierungschef habe er seine Macht genutzt, um seinen Firmen Fördergelder zukommen zu lassen.