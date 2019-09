Am 10. September um 19 Uhr hat der ehemalige ungarische Außenminister Gyula Horn im Staatsfernsehen angekündigt, dass die ungarische Regierung am 11. September ab 0:00 Uhr das Abkommen über den visafreien Reiseverkehr mit der DDR vorübergehend außer Kraft setzen werde und so die Ausreise von DDR-Bürgern mit ostdeutschen Reisedokumenten in Drittstaaten gestattet.

Allein bis zum 16. September 1989 verließen so insgesamt 14.000 DDR-Bürger Ungarn. Unter den ersten Thomas Amlacher. "Als ich in Bayern angekommen war, war mir ziemlich klar, es ist die Stunde Null in meinem Leben. Schon im November 1989 bin ich aber wieder in die damals noch existierende DDR gefahren und habe plötzlich verstanden, dass man Heimat und Wurzeln nicht aus dem Herzen radieren kann. So bin ich nach Jahren nach Jena zurückgekehrt. Ich lebe in einer freien Welt, ich kann die Bücher lesen, die ich will, ich kann sagen, was ich will, meine Kinder müssen keine sozialistische Schule besuchen, all das ist für mich von unschätzbarem Wert.”