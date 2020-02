Parlamentswahl am 29. Februar Slowakei: Nach Journalisten-Mord Rechtsruck bei Wahl erwartet

Hauptinhalt

Die Ermordung des Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová vor zwei Jahren wirft ihre Schatten auf die anstehende Wahl in der Slowakei am 29. Februar. Die Verstrickung der Politik mit den Drahtziehern des Mordes gilt als ein Hauptthema im Wahlkampf. Die regierenden Sozialdemokraten von Smer-Ministerpräsident Peter Pellegrini schwächeln in Umfragen. Er gilt als Marionette seines umstrittenen Vorgängers Robert Fico. ARD-Korrespondent Danko Handrick erwartet einen Rechtsruck.