Der frisch ins Amt eingeführte ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj inszeniert sich, wie er an einer Tankstelle Döner isst oder in Odessa im Schwarzen Meer badet. Frech spricht er mit Verantwortlichen – und stellt populistische Forderungen. So fordert er, ein sogenanntes Lustrationsgesetz auszuweiten und damit alle hochrangigen Beamten, die unter seinem Vorgänger Petro Poroschenko an der Macht waren, aus öffentlichen Ämtern zu entfernen. Damit entspricht der 41-Jährige den Erwartungen vieler Wähler, die Poroschenko gerne hinter Gittern sehen würden. Bisher fallen unter das Lustrationsgesetz nur Personen, die unter Ex-Präsident Wiktor Janukowitsch Ämter innehatten. Dieser war während der Maidan-Revolution nach Russland geflohen.