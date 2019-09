Das Mammutskelett ist das unbestrittene Highlight im Spenglermuseum von Sangerhausen. Entdeckt wurde es 1931 vom Namensgeber des Museums, von Gustav Adolf Spengler. Es ist das einzige vollständige Mammutskelett seiner Art, das in Deutschland zu sehen ist.

Museumsleiterin Monika Frohriep erklärt, dass es sich dabei um ein Steppenmammut aus der Eiszeit handele. Das Skelett habe man ganz in der Nähe von Sangerhausen gefunden und es handele sich um das Originalskelett. Das sei etwas ganz Besonderes, denn: "In den meisten Museen bekommt man Nachbildungen zu sehen."

Trotz der Attraktion kommen nicht mehr als 6.000 bis 8.000 Besucher pro Jahr in das Spenglermuseum. Im Haushalt der Stadt Sangerhausen schlägt der Betrieb des Hauses mit rund 200.000 Euro pro Jahr zu Buche, so Udo Michael, Fachbereichsleiter Bürgerservice der Stadt Sangerhausen.

Außerdem steht die Frage einer umfassenden Sanierung im Raum, denn der aktuelle Zustand werfe Fragen auf, wie das Museum weiter betrieben werden könne. Udo Michael ergänzt: "Und in diesem Zusammenhang stand auch einmal die Frage, ob ein Mammut-Standort am Rosarium gebündelt Sinn macht für den Tourismus."

In Sachsen-Anhalt gibt es über 230 Museen, 60 davon haben hauptamtliche Mitarbeiter und insgesamt kommen pro Jahr 2,5 bis 3 Millionen Besucher. Doch die verteilen sich nicht gleichmäßig auf alle Museen im Land.

Ulf Dräger vom Museumsverband Sachsen-Anhalt erklärt, es gebe Attraktionen, die touristische Anziehungskraft besitzen und deren Besucherzahlen sich rechnen – zum Beispiel das Schloss in Wernigerode. Auf der anderen Seite gebe es aber eine Mehrzahl an Museen auf dem Land, die nur die regionale Bevölkerung ansprechen würden. Und für diese Einrichtungen seien zehntausende Besucher kein Ziel, erklärt Dräger. "Sie sind ein Teil der kulturellen Daseinsvorsorge für die Bevölkerung vor Ort. Und die haben natürlich zu kämpfen, dass die Kulturinteressierten sie wahrnehmen, schätzen und sie immer wieder besuchen.

Das Spenglermuseum in Sangerhausen Bildrechte: MDR/Christian Werner

Um genau das zu erreichen, wird in Sangerhausen diskutiert, wie das Spenglermuseum in ein Gesamtkonzept mit dem berühmten Rosarium der Stadt und dem Bergwerksmuseum Röhrigschacht eingebunden werden kann. Was das Mammutskelett und seinen angedachten Umzug ins Rosarium betrifft, ist bereits eine Entscheidung gefallen.