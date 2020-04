Die wenigsten Einstellungen wegen fehlender Ermittlungserfolge gab es in Sachsen-Anhalt und Thüringen – sechs und sieben Prozent der Strafverfahren aus dem Jahr 2017 wurden eingestellt, weil der Beschuldigte nicht ermittelt werden konnte. In Sachsen waren es 16 Prozent. Negativwerte dagegen in Rheinland-Pfalz und im Saarland: Hier waren es fast die Hälfte der Strafverfahren.

Wie weiter in Polizei und Staatsanwaltschaften?

Aufgrund der steigenden Zahlen haben viele Bundesländer angekündigt, in ihren Polizeibehörden oder Staatsanwaltschaften besonders auf Hass im Netz eingehen zu wollen. So sind etwa Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften im Gespräch. Einige Bundesländer starten Projekte, in denen Medienhäuser wie auch der MDR Hasskommentare an die Staatsanwaltschaften weiterleiten, um mehr Fälle von Hassposts zur Anzeige zu bringen und Täter zu ermitteln.

Jakob Springfeld aus Zwickau engagiert sich bei "Fridays For Future" und wird dafür angegriffen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nordrhein-Westfalen hat diese Idee entwickelt. Inzwischen gibt es ähnliche Projekte in Bayern, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Bayern hat außerdem seit kurzem einen Hate-Speech-Beauftragten in der Generalstaatsanwaltschaft.



Opferberatungsstellen fordern, dass auch bei der Polizei Beamte besser geschult werden und zentrale Stellen geschaffen werden. Tatsächlich bekommt das Thema Internethass in den Ländern immer mehr Bedeutung, bleibt aber deutschlandweit ein Flickenteppich.



In Niedersachsen und Hessen wurden bei den Landeskriminalämtern Sondereinheiten für "Hasspostings" oder "Hass im Netz" eingerichtet, die Ermittlungen wegen Hass im Netz koordinieren und in schwereren Fällen übernehmen. Im Gegensatz dazu werden in Thüringen Hasspostings von allen Polizeidienststellen bearbeitet. Es gibt keine Abteilung, die dafür gesondert zuständig ist. In Sachsen ist der Staatsschutz für die Bearbeitung von Hasspostings zuständig.