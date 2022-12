Wegen massenhafter Personalausfälle durch Grippe und Corona schränkt der private Bahnanbieter Abellio einmal mehr sein Zugangebot in Mitteldeutschland ein. Das teilte das Bahnunternehmen am Freitag mit. Den Angaben zufolge kann es in der Vorweihnachtszeit zu vermehrten Zugausfällen kommen, vor allem an den Adventswochenenden.#