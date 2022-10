Bei Abellio bleiben am kommenden Wochenende erneut Züge im Bahnhof. (Archivfoto) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch in Thüringen ist die Unzufriedenheit über die zahlreichen Ausfälle groß. Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (SPD) will sich ebenfalls an das Bundesverkehrsministerium und das Thüringer Infrastrukturministerium wenden, sagte er MDR THÜRINGEN. Nach seiner Einschätzung wird der Personalmangel bei der Bahn vor allem in den ländlichen Raum geschoben. Die Hauptstrecken scheinen davon in diesem Ausmaß nicht betroffen zu sein, so Jendricke.