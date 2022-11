Ebenso gibt es Ausfälle auf der Strecke zwischen Gera und Saalfeld. Auf dem Abschnitt Niederpöllnitz-Saalfeld ist ebenso Schienenersatzverkehr eingerichtet. Dazu brannte es Anfang November noch in einem Kabelschacht des Oppurger Stellwerkes . Weil nun die Weichen nicht mehr bewegt werden können, gibt es weitreichende Einschränkungen.

So dürfen Züge dort nur noch mit 50 statt 100 km/h fahren, was Folgen für viele Zugverbindungen in Ostthüringen hat. Die Reparaturarbeiten sollen nach Angaben der "Ostthüringer Zeitung" bis Dezember dauern.