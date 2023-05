ChatGPT und Co. Schüler sollen Unterricht in Künstlicher Intelligenz bekommen

Lehrerinnen und Lehrer sollen in Sachsen-Anhalt lernen, mit Künstlicher Intelligenz (KI) umzugehen. Dafür hat das Land eine Denkwerkstatt eingerichtet. In Schulen soll KI künftig im Unterricht Thema sein. Derweil stehen Hamburger Schüler unter Verdacht, die neue Technologie in Abiturprüfungen genutzt zu haben. In Sachsen-Anhalt sind dem Bildungsministerium keine derartigen Fälle bekannt.