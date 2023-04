Ein Verbot wie in Italien sei jedoch nicht die Lösung, so Pott. Vielmehr sei Tempo angebracht, um nicht die nächste Zukunftstechnologie zu verschlafen. Denn andernorts werde bereits viel stärker an einer Integration von KI in verschiedenen Lebensbereichen gearbeitet. Um den Risiken zu begegnen, müsse Sachsen-Anhalt den Fokus auf die Forschung legen. "Und von der Regierung erwarte ich, dass sie beim Thema vorangeht und jedes Ministerium eine eigene KI-Anwendung aufsetzt", so Pott weiter.