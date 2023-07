Friedrich Merz (CDU) hat im ZDF-Sommerinterview mit Aussagen zur Zusammenarbeit mit der AfD für Kritik gesorgt. Bildrechte: dpa

Merz sagte weiter, die demokratischen Wahlen des AfD-Landrats in Thüringen und des AfD-Bürgermeisters in Sachsen-Anhalt habe man zu akzeptieren. "Natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet."



Nach Kritik an seinen Äußerungen ruderte Merz am Montag zurück und sagte, eine Kooperation mit den Rechtspopulisten lehne man auch auf kommunaler Ebene in Städten und Gemeinden ab. Er stehe zum Parteibeschluss und habe dies auch nie anders gesagt.