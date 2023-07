Der Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, Andy Grabner, warnte unterdessen vor weiteren Erfolgen der rechtspopulistischen Partei. "Wenn die Politik, die momentan die Ampel-Regierung vollzieht, so bestehen bleibt, werden das nicht der letzte Bürgermeister und der letzte Landrat der AfD gewesen sein", sagte der CDU-Politiker. Nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch bundesweit könne das in Zukunft die politische Richtung sein. "Das ist kein Sachsen-Anhalt-Phänomen."