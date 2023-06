Ein Großteil der Apotheken in Sachsen-Anhalt bleibt am Mittwoch geschlossen. Grund ist der deutschlandweite Protesttag der Apotheken gegen die Sparpolitik im Gesundheitssystem . Die Apothekerinnen und Apotheker klagen insbesondere über akute Lieferengpässe , Personalnot und eine langjährige Unterfinanzierung. Die Apothekerinnen und Apotheker fordern nun unter anderem, dass ihr Honorar für verschreibungspflichtige Medikamente angehoben wird. Aktuell sind es 8,35 Euro pro Medikament. Dieser Satz wurde seit 20 Jahren kaum angehoben – trotz gestiegener Kosten.

Wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) ankündigt, soll die Versorgung an diesem Tag nur noch über die Notdienstapotheken aufrechterhalten werden. In Sachsen-Anhalt sind das laut Landesapothekerverband am Mittwoch 39 Einrichtungen. Man empfehle, wichtige Medikamente an anderen Tagen zu besorgen.