Für Schmidt bedeutet das viel zusätzlichen Aufwand, denn sie muss nach Alternativen suchen. Und wenn das Medikament dann doch wieder auf ihrem Bildschirm als lieferbar angezeigt wird, muss sie schnell sein, denn manchmal ist innerhalb weniger Minuten alles weg. Dabei kauft die Apotheke bereits bei fünf Großhändlern ein. Bis vor zwei Jahren habe es noch gereicht, bei zwei Großhändlern einzukaufen, sagt Wersig.

619 der Medikamente, die Katja Schmidt zurzeit für die Apotheke bestellen will, sind nicht lieferbar. Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Lieferschwierigkeiten bei Psychopharmaka

Wieviel Mehraufwand durch nicht lieferbare Medikamente entsteht, wird einige Räume weiter noch deutlicher. Katrin Helmes leitet die Abteilung, in der die Bestellungen von Pflegeheimen und Pflegediensten eingehen und bearbeitet werden. Zurzeit gebe es Lieferengpässe bei diversen Psychopharmaka, berichtet Helmes. "Gerade bei Melperon haben wir arge Probleme. Tabletten gibt es gar nicht, in flüssiger Form geht es dem Ende entgegen."

Stelle man das Medikament einfach um, könne es bei den Patienten zu Psychosen kommen, erklärt sie. "Deshalb stehen wir unter Druck, dass wir das ran bekommen für die Patienten und alles möglich machen, was nur geht. Da puckert uns immer mal das Herz", sagt sie.

Helmes erklärt, dass sie und ihre Kollegen zunächst versuchen, die Medikamente bei den Großhändlern oder direkt bei den Herstellern zu bekommen. "Wenn das dann nicht der Fall ist, dann gehen wir in das Gespräch mit den Ärzten und sagen ihnen, was möglich ist, in welchen Stärken wir was eventuell bekommen können oder was wir vorrätig haben. Dann gucken sie, wie sie an der Dosierung etwas drehen können", erklärt Helmes.

Katja Mrusek, die ebenfalls in der Abteilung arbeitet, nimmt einen kleinen Stapel Rezepte in die Hand und zeigt: "Das ist alles nicht lieferbar". Im Durchschnitt würde sie ein bis eineinhalb Stunden pro Tag mit Ärzten telefonieren und mit ihnen besprechen, auf welche Alternativen man ausweichen kann. "Und die Ärzte am anderen Ende sagen auch, die sind nur noch beschäftigt damit, mit der Apotheke zu telefonieren", erzählt Mrusek.

Katja Mrusek (v.) und Katrin Helmes (h.) versuchen, rechtzeitig die Medikamente für ihre Patienten zu bekommen. Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Wenn der Arzt einverstanden ist, dass ein Patient ein Medikament zum Beispiel in anderer Dosierung oder anderer Darreichungsform bekommt, ist die Arbeit damit nicht getan: Denn es muss ein neues Rezept erstellt werden oder das alte muss abgeändert und vom Arzt unterschrieben werden. Ein Bote muss also für die Apotheke von Arzt zu Arzt fahren, um Rezepte abändern oder neu ausstellen zu lassen.

Wersig fordert mehr Entscheidungsfreiheit für Apotheker

Tom Wersig sagt, er würde sich wünschen, dass die Apotheker mehr Befugnisse hätten, selbst zu entscheiden, welche alternativen Medikamente sie Patienten geben, wenn das vom Arzt verschriebene Medikament nicht verfügbar ist. "In 90 Prozent der Fälle wissen wir, was wir tun müssen, um dem Patienten zu helfen. Dafür sind wir ausgebildet worden und die Ärzte hier in Görlitz wünschen sich das auch so. Die haben ganz, ganz viele andere Dinge, die sie nicht schaffen. Sie brauchen nicht diese drei, vier Stunden extra Telefonate pro Tag."

Die Mitarbeiter der Apotheke müssen bei jedem Rezept genau prüfen, ob es keinen Formfehler gibt. Sonst kann es teuer werden für die Apotheke. Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Vor allem sei die mit den Änderungen verbundene Bürokratie aufwendig. Es müsse alles ganz genau dokumentiert werden. Sonst könne es passieren, dass die Krankenkasse das Medikament nicht erstattet. Wersig hat auch ein Beispiel dafür: Er zeigt das Schreiben einer Krankenkasse, die darüber informiert, dass sie wegen eines Formfehlers auf dem Rezept rund 7.500 Euro für ein Krebsmedikament nicht erstatten wird. "Die Onkologin hat vergessen, die Dosierung auf dem Rezept mit drauf zu schreiben. Wir müssen das kontrollieren. Das ist aber durchgerutscht", erklärt Wersig.

Schwierigkeiten für Apotheken auf dem Land