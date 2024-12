Auch in Schichtarbeit darf die tägliche Arbeitszeit laut dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG) höchstens acht Stunden betragen. In Ausnahmefällen kann sie auf zehn Stunden verlängert werden. Zwischen den täglichen Arbeitszeiten müssen mindestens elf Stunden Ruhepausen liegen, die nur in Ausnahmefällen auf zehn Stunden gekürzt werden dürfen.



Das gilt auch für Nachtschichten. An Sonn- und Feiertagen dürfen Arbeitnehmer eigentlich nicht beschäftigt werden (§ 9 ArbZG), doch es gibt laut Gesetz zahlreiche Ausnahmen, in denen das erforderlich ist, darunter etwa Krankenhäuser, Gaststätten, Verkehrs- oder Landwirtschaftsbetriebe. Allerdings müssen Arbeitnehmer an mindestens 15 Sonntagen im Jahr frei haben (§ 10 ArbZG). Weitere Regelungen gibt es für Höchstarbeitszeiten und Ersatzruhetage.



Abweichende Regeln dürfen in einigen Branchen in Tarifverträgen festgelegt sein, beispielsweise für Beschäftigte in Theatern, Orchestern oder in der Landwirtschaft. Ansonsten darf nur in Notfällen oder wenn es keine andere Möglichkeit gibt, die Arbeit zu erledigen, von den Regelungen abgewichen werden (§ 14 ArbZG).