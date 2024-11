Bei Olav Praetsch kann man lernen, wie man Schokolade macht. Der 59-Jährige leitet im sächsischen Wermsdorf eine Manufaktur für süße Sachen. Praetsch kann zeigen, wie man Irish-Coffee-Trüffel herstellt oder Schokolade aus Kamelmilch. Doch nun will er sich aus der Berufsausbildung zurückziehen – aus Frust. Praetsch sagt, man habe in den "ganzen Bewerberläufen aus den vergangenen Jahren und in den anschließenden Bewerbungsgesprächen doch gemerkt", dass es vielen Jugendlichen an Basisfähigkeiten wie Rechnen fehle. Auch bei "den Einstellungen beziehungsweise in den Erziehungsarbeiten" gebe es "erhebliche Defizite". "Und wir hatten da schlichtweg keine Lust mehr, uns mit eigentlich selbstverständlichen Dingen rumzuärgern."

Tatsächlich ist Praetsch nicht der Einzige, der seine Lehrstellen zusammenstreicht. Der Bundesagentur für Arbeit wurden in Sachsen dieses Jahr acht Prozent weniger Lehrstellen gemeldet als im Jahr zuvor. In Sachsen-Anhalt beträgt der Rückgang sieben, in Thüringen sechs Prozent. Agentursprecher Frank Vollgold sagt, in Sachsen würde das Ausbildungsangebot nur noch in einem Sektor wachsen. "Also wir haben nur im Dienstleistungsbereich ein kleines Plus bei den gemeldeten Ausbildungsstellen." In allen anderen Branchen, also dem verarbeitenden Gewerbe, dem Logistikbereich, im Bereich Handel und Kfz, auch im Bau und im Gastgewerbe, gebe es überall einen dreistelligen Rückgang bei den Ausbildungsstellen, sagt Vollgold.