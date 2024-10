Auch Schrader haben die Vorteile der Vier-Tage-Woche für sein Unternehmen überzeugt: So sei die Effektivität seit Einführung der verkürzten Woche gestiegen und die Zahl der Krankentage im Unternehmen gleichzeitig um rund zehn Prozent gesunken. Und weil freitags die Büros geschlossen und die Firmenautos in der Garage bleiben, spare man neben Heiz- und Betriebskosten auch CO2 ein. "Es rechnet sich wirklich für uns", sagt Schrader.

Auf dem Arbeitsmarkt hat sich die Vier-Tage-Woche für Elgos ebenfalls bezahlt gemacht. "Wir hatten in diesem Jahr sehr gute Bewerber, konnten uns unsere Auszubildenden aussuchen und fünf weitere Mitarbeiter neu einstellen", sagt Schrader. Ein Mitarbeiter sei sogar ausdrücklich wegen der Vier-Tage-Woche in das Unternehmen gewechselt. "Alles in allem sind wir mit dem Modell sehr zufrieden", so Schrader.

Bereits seit Anfang 2023 haben auch die meisten der rund 70 Beschäftigen der Unternehmensgruppe Gorgas und Leinetaler in Sangerhausen am Freitag frei. Bei der Hoch- und Dachbaufirma ähnelt das Arbeitszeitmodell dem, das bei Elgos in Oschersleben angewendet wird: Von Montag bis Donnerstag wird jeden Tag neun Stunden gearbeitet, dafür gehört der Freitag bei vollem Gehaltsausgleich dem Privatleben – zumindest für die Mitarbeitenden auf den Baustellen. Die Verwaltung und Planung ist bei Gorgas und Leinetaler weiterhin an fünf Tagen in der Woche besetzt.