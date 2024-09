Frauen verdienen in Deutschland immer noch deutlich weniger als Männer: Ihr Bruttolohn lag 2023 laut einer Auswertung des Statistischen Bundesamts bei durchschnittlich 20,84 Euro pro Stunde, bei Männern waren es 25,30 Euro. Ein Unterschied von 18 Prozent. So groß ist der Gender Pay Gap in Deutschland.



Dennoch ist es so, dass die Differenz zwischen den Löhnen der Männer und Frauen in Ostdeutschland im Schnitt kleiner ist als beispielsweise im Süden der Republik. Im Bodenseekreis liegt der Bruttoverdienst von sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigten Frauen im Schnitt um 38,2 Prozent unter jenem der Männer. Vorn liegen die Frauen bundesweit nur in vier Kreisen - zwei davon in Sachsen-Anhalt: in Frankfurt an der Oder, in Cottbus, in Stendal und in Dessau-Roßlau, wo Frauen 2,5 Prozent mehr verdienen als Männer – bundesweiter Spitzenwert.



In Dessau-Roßlau arbeitet laut einer Studie mehr als jede dritte vollzeitbeschäftigte Frau in einem Krankenhaus, in der öffentlichen Verwaltung oder in der Pharmabranche. Fast jede vierte vollzeitbeschäftigte Frau hat einen akademischen Abschluss. Unter den Männern ist es nur jeder sechste. Viele von ihnen arbeiten im Schienenfahrzeugbau, die Deutsche Bahn hat in Dessau ein großes Ausbesserungswerk.