Schon seit Jahren müssen Pendler und andere Bahnkunden in Sachsen-Anhalt eine Vielzahl von Verspätungen und Ausfällen hinnehmen. Hüskens räumte ein, es gebe "ein ganzes Bündel" von Problemen im Zugverkehr: Angefangen bei maroden Betonschwellen, die auf zahlreichen Strecken ausgetauscht werden müssten, bis hin zu Personalengpässen in Stellwerken.

Laut Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) müssen sich Bahnfahrende in Sachsen-Anhalt auf langfristige Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Als Beispiel nannte Hüskens das Stellwerk in Sangerhausen. Es sei 100 Jahre alt und wunderschön, die Technik jedoch personalintensiv. "Und die Leute fehlen," so die Ministerin weiter. Sie sei mit der Deutschen Bahn "in intensiven Gesprächen". "Ich hoffe, dass dort schnellstmöglich wieder der Normalzustand hergestellt wird, hoffentlich dieses Jahr." Aktuell arbeite man daran, zum Ende des Jahres mehr Züge auf die Schiene zu bekommen.